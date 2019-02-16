ولي العهد السعودي يرغب في شراء هذا النادي الكبير

عائلة جليرز الأمريكية المالكة حاليًا لمانشستر يونايتد، حصلت على أسهم النادي بمبلغ 790 مليون إسترليني



كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، عن رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتولى حاليًا مفاوضات شراء مانشستر يونايتد، وذلك من خلال فريق عمل يسعى للاستحواذ على النادي قبل نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ولي العهد السعودي رفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد إلى 3.8 مليار جنية إسترليني.

وأشارت إلى أن عائلة جليرز الأمريكية المالكة حاليًا لمانشستر يونايتد، حصلت على أسهم النادي بمبلغ 790 مليون إسترليني، وحاليًا حال بيع النادي ونقل إدارته إلى المملكة العربية السعودية، ستكون الإدارة الإنجليزية، قد كسبت من وراء العملاق الإنجليزي 2.2 مليار جنية إسترليني.

وجرت في الفترة الماضية، مفاوضات بين تركي آل الشيخ الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة والحالي لهيئة الترفيه، مع مالكي نادي مانشستر يونايتد من أجل الاستحواذ على ملكيه العملاق الإنجليزي.