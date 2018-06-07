ولي العهد السعودي يستقبل محمد بن زايد في جدة

وصل إلى جدة، الأربعاء، الشيخ ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي.

وأشارت صحف سعودية إلى إن الوفد الإماراتي ضم العديد من القيادات الأمنية، على رأسهم طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فضلا عن قيادات اقتصادية.



ولم تذكر تفاصيل حول هدف الزيارة.