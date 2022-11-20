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ولي العهد السعودي يصل الدوحة

منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:09
ولي العهد السعودي يصل الدوحة

وصل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إلى العاصمة القطرية الدوحة بساعة متأخرة من مساء السبت

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وتأتي زيارة الأمير السعودي إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم. 

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في حزيران/يونيو 2017 العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

 

 

كلمات دالة:الدوحةلقاء الدوحةقطرمحمد بن سلمان

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