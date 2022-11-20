ولي العهد السعودي يصل الدوحة

وصل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إلى العاصمة القطرية الدوحة بساعة متأخرة من مساء السبت

وتأتي زيارة الأمير السعودي إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في حزيران/يونيو 2017 العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.