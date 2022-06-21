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ولي العهد السعودي يصل الى الأردن

منشور 21 حزيران / يونيو 2022 - 06:57
ولي العهد السعودي يصل الى الأردن

وصل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الثلاثاء، إلى العاصمة الاردنية عمان، في أول زيارة رسمية إلى المملكة منذ توليه منصبه عام 2017.

وكان الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين، في استقبال ابن سلمان، لدى وصول طائرته إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان.

وتأتي زيارة بن سلمان للأردن، بعد 5 سنوات من تسلمه مهام منصبه وليا للعهد في السعودية، وفي إطار جولة إقليمية بدأها من مصر الإثنين، ويختتمها في تركيا الأربعاء.

وتكتسب جولة ولي العهد السعودي أهمية كبيرة، سيما وأنها تسبق قمة عربية أمريكية مرتقبة، تستضيفها بلاده منتصف الشهر المقبل، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إضافة إلى تطورات إقليمية وعالمية، تستدعي تنسيقا دوليا.

وقالت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الملك عبدالله الثاني والامير محمد بن سلمان عقدا مباحثات في قصر الحسينية بحضور الأمير الحسين ولي العهد.

واضافت الوكالة ان ولي العهد السعودي نقل "تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية لأخيه جلالة الملك، فيما حمل جلالته، سموه تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين".

وشهد البلدان، في الآونة الأخيرة، زيارات رسمية متبادلة لكبار المسؤولين، ووقعت اتفاقيات ثنائية عدة، فيما يشهد الأردن زيارة العديد من قادة دول المنطقة، لبحث التعاون المشترك والأحداث المستجدة على الساحتين العربية والإقليمية.

كلمات دالة:الاردنالسعوديةالملك عبدالله الثانيالامير محمد بن سلمانالامير الحسين بن عبدالله الثاني

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