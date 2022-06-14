ولي العهد الكويتي يتعافى من "وعكة صحية"

أعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان الثلاثاء، أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من من وعكة صحية، وهو الآن ”يتمتع بصحة وعافية“.

وقال الديوان في بيان اوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه يطمئن "الشعب الكويتي الوفي بأن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة، داعين الله أن يسبغ على سموه موفور الصحة ودوام العافية".

ولم يوضح البيان تفاصيل الوعكة الصحية التي عانى منها الشيخ مشعل (81) عاما.

وأصبح الشيخ مشعل وليا للعهد عام 2020 بعد وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وتولى الأخ غير الشقيق للشيخ صباح ، الشيخ نواف الأحمد الصباح (84 عاما) الامارة.

الديوان الأميري يطمئن الشعب الكويتي بأن سمو ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة داعين الله العلي القدير أن يسبغ على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافيةhttps://t.co/722QoLWn73#كونا #الكويت pic.twitter.com/Z07789lgcc — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 14, 2022

وقضى الشيخ مشعل حياته المهنية في وزارة الداخلية، ويحظى بالاحترام بسبب يقظته الأمنية.

ويشار إلى أن الكويت عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ) ولديها سادس أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم.