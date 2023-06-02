ولي العهد للأردنيين: شكرا لكم من القلب

شكر ولي العهد الاردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الأردنيين الجمعة، على مشاركتهم فرحة زفافه على الأميرة رجوة الحسين.

وفي فيديو نُشر في إنستغرام، خاطب الامير الحسين الاردنيين قائلا "أهلي وعزوتي علمت دائما أن الحب يسكن قلوبكم تجاهي وتجاه أسرتي لكنني الأمس رأيته ماثلا أمامي في الشوارع والمدن والقرى، في أهازيج الرجال وزغاريد النساء، وأنا أرى فرحة الأردنيين والأردنيات بفرحي، ووقفتهم معي وكأني أخ وابن وحفيد كل منهم".

واضاف "شكرا لكم من القلب شكرا لا تسعه الكلمات. اللهم اجعل أيامنا جميعا أيام خير وحب وفرح واحفظنا أهلا وأسرة واحدة".



كما كتب الامير الحسين عبر حسابه الرسمي على انستغرام: "أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا".

وعبر الملك عبدالله الثاني، عن شكره لأبناء وبنات الشعب الأردني للمشاركة في زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين.

كما أعرب في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، عن شكره الموصول للأشقاء والأصدقاء، الذين شاركوا الأسرتين الهاشمية والأردنية الفرح بهذه المناسبة، داعيا الله العلي القدير أن تبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما.

