ولي عهد أبو ظبي يلتقي رئيس وزراء اسرائيل.. وبينيت: "واقع جديد في المنطقة"

التقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يقوم بزيارة لدولة الإمارات، وبحثا أوجه التعاون الثنائي بين الإمارات واسرائيل في مختلف المجالات.

وأكد ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء اسرائيل، ضرورة تعزيز العمل المشترك بين البلدين، في اطار اتفاقات "إبراهام" للسلام.

وناقش الجانبان، أهمية "توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة".

كما تطرق اللقاء إلى الأهمية التي يمثلها معرض "إكسبو 2020 دبي"، بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الفرص وأحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وناقش الجانبان تطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون، وخصوصاً في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة

واقع جديد في المنطقة

وأشار رئيس الوزراء الاسرائيلي "بينيت"، إلى أن هناك واقع جديد تشهده المنطقة، بفضل اتفاقيات "أبراهام"، التي يعتبر أنها أسست "بنية جديدة وعميقة وراسخة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية والثقافية في المنطقة قائمة على تعاون يحقق الرفاهية لمجتمعات المنطقة".

وقال بينيت في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال زيارته لدولة الإمارات: "نحن كحكومتين نعمل على بناء تعاون يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة".

ووصل بينيت إلى الإمارات، الأحد في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

علاقات تتوطد

وحول انعكاسات اتفاقية أبراهام للسلام على تحقيق النمو والشراكة الاقتصادية بين البلدين، قال بينيت، إن "العلاقات بين الدولتين توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جداً بذلك، إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سروره بتلبية دعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لزيارة دولة الإمارات وهي الزيارة الأولى خلال فترة زمنية وجيزة للغاية بعد توقيع اتفاقية أبراهام للسلام.

وأضاف: "الرسالة التي ألتمس توجيهها إلى قادة الإمارات وإلى المواطنين الإماراتيين، أن الشراكة والصداقة بيننا طبيعيتان"، وأكد أن "قيم التسامح والسلام والحوار مشتركة" (بين الإمارات وإسرائيل) و"لذلك نشأت الصداقة التي تجمعنا وتطورت بهذه السرعة الفائقة".

عمل مشترك للوزارات

وشدد بينيت على أن العلاقات التي تربط بلاده بالإمارات العربية المتحدة "تشمل كل مجال ممكن"، لافتاً إلى أن الوزارات الحكومية في الدولتين تعمل مع بعضها، وكذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال، كما وتقوم الوفود من كلا الجانبين بزيارات متبادلة.

وأضاف: "أتوقع أن تظل علاقاتنا جيدة لا سيما في المجال الاقتصادي، وبرأيي سيشكل التعاون في مجال الصحة والأمن الغذائي قسماً رئيسياً من التعاون بيننا".

وقال بينيت إن "حجم التجارة المتبادلة بيننا زاد بسرعة كبيرة للغاية في غضون أشهر معدودة"، واعتبر أن الإمكانات الكامنة في التبادل التجاري "غير محدودة".

وتابع أن "إسرائيل، على غرار الإمارات العربية المتحدة، هي بمثابة مركز إقليمي للتجارة، فالمزيج بيننا يتيح فرصاً اقتصادية غير مسبوقة ليس بالنسبة لنا فحسب، بل للمزيد من الدول أيضاً، مما يعد مقوماً آخر من مقومات تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة ".

ولفت إلى أن الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو 2020 " المقام في دبي "يجسد التطلع بتفاؤل إلى الغد والسعي غير المتوقف لجعله أفضل، ليس بالنسبة لنا فحسب، وإنما لأصدقائنا ولحلفائنا في كل أنحاء العالم في كافة المجالات".