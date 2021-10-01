ولي عهد الاردن يتحدث عن طرق تواصله مع العائلة الملكية بعد اصابته بكورونا

أكد ولي عهد الملكة الاردنية الهاشمية الامير الحسين بن عبدالله الثاني والذي اعلن سابقا عن اصابته بفايروس كورونا أن صحته بخير، وهناك أعراض تم التغلب عليها وتجاوزها بسبب لقاح كورونا الذي تلقاه في وقت سابق

تواصل الامير مع الملك والملكة



وقال الامير الحسين في تصريحات تلفزيونية الجمعة، إن الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بأفضل حال ونتائج فحوصاتهما سلبية، كما أن شقيقه الأمير هاشم بالحجر المنزلي ايضا وهو بخير

ولم يعلن الديوان الملكي الاردني عن اصابة ايا من العائلة باستثناء الامير الحسين الا انه اشار الى انهم دخلو في الحجر الصحي.

ويقول الامير الحسين انه يقوم بالتواصل مع والده "جلالة الملك وجلالة الملكة والأمير هاشم من خلال الهاتف، كونه لا يستطيع مغادرة غرفته بسبب اصابته في الفيروس".

اللقاح خفف نسبة المعاناة



وبين أن لقاح فيروس كورونا يخفف نسبة دخول المستشفيات ولا يمنع الاصابة، وهو أصيب بالمرض وتعب منه ولو لم يكن قد أخذ اللقاح لكان تعب بصورة أكبر، فهو قادر على الحديث عن تجربة، وفئة الشباب هي الأكثر حاجة لأخذ اللقاح كونها الفئة الأكثر مخالطة في المجتمع.

شكر الشعب الاردني



ولفت إلى أن أعراض المطعوم لا يمكن أن تقارن بالفيروس نفسه، متمنياً أن يكون لكلماته صدى لدى الشعب الأردني. وأشار الامير الاردني الى ضرورة الاستمرار بالتطعيم للوصول إلى الاستقرار وحتى لا نصل إلى مرحلة صعبة.

ووجه رسالة للشعب الأردني، وقال "رفعتم معنوياتي بكلماتكم الطيبة، ويعطيكم ألف عافية ولا تنسوني من دعواتكم".