ولي عهد الكويت للسيسي: الجالية المصرية لعبت دورا مهما في بلادنا

أكد ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، متانة العلاقة التي تجمع بين الكويت ومصر، وأهمية التنسيق المشترك بينهما تجاه التطورات في المنطقة.

و"ثمّن ولي العهد الكويتي للرئيس المصري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك"، وفقا للبيان المصري.

واشاد ولي عهد الكويت بالدور المهم للجالية المصرية في بلاده، من ناحية عمليات البناء والتطوير ومد جسور الترابط بين البلدين.

وشدد ولي عهد الكويت، خلال استقباله للسيسي في قصر بيان بالكويت على "التقدير والمودة التي تكنها الكويت لمصر قيادة وشعبا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين بلديهما"، وفقا لبيان رسمي من الرئاسة المصرية.

و"ثمّن ولي العهد الكويتي للرئيس المصري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك"، وفقا للبيان المصري.

من ناحيته، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال لقائه معه "خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط بلديهما، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، فضلا عن التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية".

وتبادل الرئيس المصري مع ولي العهد الكويتي في لقائهما "وجهات النظر حول أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كذلك تم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية".

ومن المقرر أن يناقش السيسي مع أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين البلدين، خاصة الملفات الأمنية والاقتصادية.

وتشهد الكويت قمة مصرية كويتية للتشاور والتنسيق حول عدة قضايا وأزمات إقليمية.