ولي عهد دبي في موقف إنساني وطريف بالشارع (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يظهر فيه وهو يعانق شابا، ويجري معه حوارا طريفا، خلال لقاء بالصدفة في أحد شوارع دبي.

الفيديو الذي لقي إشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يبدأ بمناداة شاب من ذوي الهمم وكان يسير بكرسي متحرك، على ولي عهد دبي، أثناء اتجاهه لركوب سيارته.

وفور أن انتبه الشيخ حمدان بن محمد لمناداة الشاب له سارع بالذهاب إليه وعانقه، ودار بينهما حوار طريف قوبل بإشادة من مرتادي "السوشيال ميديا" وبتواضع ولي عهد دبي.

وكان ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد كشف في الأسابيع الماضية عن إجرائه فحصا خاصا بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد، وذلك بعدما صرح من قبل أنه يشعر أنه ليس على ما يرام.‏

ونشر الشيخ حمدان عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على "إنستغرام" صورة لنتيجة الاختبار، والتي تظهر أنها "سلبية".

وأرفق ولي عهد دبي مع نتيجة اختباره عبارة هي: "لمن يهمه الأمر".

وفي مايو/ أيار الماضي، رزق ولي عهد دبي بتوأم (صبي وفتاة) من زوجته، الشيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.