ووتش: أدلة على جرائم ارتكبها داعش في سوريا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها تجمع أدلة على جرائم ارتكبت في ممر ضيق في مدينة الحوطة السورية حيث كان تنظيم "الدولة الإسلامية" يلقى بجثث قتلاه.

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى إن هناك تسجيلات مصورة تظهر مسلحي التنظيم يرمون جثثًا في هوة عميقة يبلغ طولها خمسين مترًا - والمعروفة باسم مضيق الحوطة ، بالقرب من مدينة الرقة الشمالية.

و أضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن المكان مروع، وأنه يجب إجراء تحقيق كامل للتعرف على الضحايا.

و تعد هذه المنطقة واحدة من ضمن أكثر من عشرين مقبرة جماعية في جميع أنحاء سوريا استخدمها تنظيم " الدولة الإسلامية " للتخلص من آلاف الجثث