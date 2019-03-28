"وول ستريت": هل يستخدم البغدادي الهاتف والحاسوب؟

تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن علاقة زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، بالأجهزة الإلكترونية، لا سيما الهواتف والحواسيب.

وقالت الصحيفة إن البغدادي يتفادى استخدام الهاتف والحاسوب، لقطع الطريق على إمكانية تحديد موقعه من خلالهما.

وأضافت الصحيفة أن البغدادي اختارا أشخاصا معينين، يتم من خلالهم إيصال الرسائل التي يرغب بها لتنظيمه.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمني العراقي، سعيد الجياشي، قوله إن الإجراء الاحترازي الذي اتخذه البغدادي يصعّب من مهمة الوصول إلى رأس التنظيم، الذي فقد آخر معاقله شرقي سوريا قبل أيام.

وبحسب الجياشي، فإن ضريبة حرص البغدادي على حياته كلفته عدم الدراية الكاملة بأخبار تنظيمه، الذي لا تزال مجموعات منه تتواجد في صحراء سوريا والعراق.



يذكر أن قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، قال قبل مدة إنه ينبغي عدم إعطاء أبو بكر البغدادي اهتماما كبيرا.

وأضاف أنه "بدلا من التركيز على الأفراد، يجب استهداف المنظومة بكاملها".