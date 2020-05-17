ووهان تضاعف فحوصات كورونا وتايلاند تفتح مراكز التسوق

قالت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، التي نشأ فيها فيروس كورونا، إن المدينة أجرت 222675 اختبار حمض نووي يوم 16 مايو أيار، وهو ما يقرب من ضعف عدد الفحوص في اليوم السابق.

وبدأت ووهان يوم 14 مايو أيار حملة فحوص لتعقب الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض، بعد أن أكدت في مطلع الأسبوع الماضي عن أول مجموعة إصابات بكوفيد-19 منذ رفع قيود العزل العام فيها في الثامن من أبريل نيسان.

ويزيد عدد الاختبارات التي تم إجراؤها في 16 مايو أيار في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة عن 186400 اختبار تم إجراؤها في 14 و15 مايو أيار، وكان أيضا الأعلى منذ أن بدأت لجنة الصحة في ووهان في نشر البيانات في 21 فبراير شباط.

وتجري ووهان الاختبارات على أساس طوعي. وسيتم إخطار أولئك الذين تأتي نتائج فحوصهم إيجابية في أقرب وقت ممكن.

مدغشقر: أول وفاة بكورونا

الى ذلك، قال فريق مكافحة كوفيد-19 في مدغشقر يوم الأحد إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمسعف يبلغ من العمر 57 عاما يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وقالت المتحدثة باسم الفريق هانتا دانييل فولولونتيانا في بيان عبر التلفزيون إن الرجل توفي مساء السبت.

وأضافت ”توفي رجل بكوفيد-19 في مدغشقر ... عمره 57 عاما وهو من العاملين في الطاقم الطبي“.

مراكز التسوق في تايلاند

وفي الغضون، فتحت تايلاند يوم الأحد مراكز التسوق والمتاجر الكبرى للمرة الأولى منذ مارس آذار في المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن تباطأت الزيادة في الحالات الجديدة.

وقالت شركة سنترال باتانا المشغلة لمراكز التسوق إنها ستعيد فتح أبواب 33 من مراكزها في أنحاء البلاد.

وأضافت إنها ستتحكم في كثافة الزبائن داخل المتجر بالسماح فقط بشخص واحد في كل خمسة مترات مربعة وستستخدم روبوتات لقياس درجات حرارة زائري متاجرها ومصاعد لا تحتاج للعمل باللمس.

وشوهد عشرات المتسوقين وهم يصطفون قبل دخول أحد متاجر التسوق في بانكوك. ويطلب من الزبائن مسح كود رقمي للتسجيل في موقع حكومي قبل الدخول.

وتقوم ماكينة برش مطهرات على أقدام المتسوقين لدى دخولهم وأخرى تحتوي على مطهر لليدين.

وسجلت تايلاند يوم الأحد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يتسق مع اتجاه لتناقص عدد الحالات اليومية الجديدة في مايو أيار. ووصل إجمالي الحالات إلى 3028. وسجلت تايلاند في المجمل 56 حالة وفاة وتماثل للشفاء 2856 مصابا.

وأمرت الحكومة مراكز التسوق بالإغلاق بحلول الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وبأن تظل المناطق التي يتجمع فيها الناس بأعداد كبيرة مثل دور العرض السينمائي وساحات لعب البولينج مغلقة.

وخففت الحكومة قيودا أخرى يوم الأحد منها تقليل عدد ساعات الحظر الليلي لتكون من 11 مساء حتى الرابعة صباحا. كما رفعت السلطات القيود عن الأعمال الصغيرة مثل المطاعم وصالونات تصفيف الشعر.

وكانت الهيئة المعنية بالطيران في البلاد قد مددت يوم الأحد تعليق رحلات الركاب الدولية حتى نهاية يونيو حزيران.

