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ويكيبيديا يعلن وفاة حسن نصرالله ثم يتراجع

منشور 01 حزيران / يونيو 2021 - 04:53
حسن نصرالله
حسن نصرالله

تراجع موقع ويكيبيديا الشهير عن اعلان وفاة زعيم مليشيا حزب الله اللبناني الموالي لايران حسن نصرالله بعد ان ادرج تاريخ وفاته يوم 1 يونيو 2021 في الوقت الذي كان نشطاء يلمحون الى هذا الحدث فيما تحدثت صحيفة لبنانية عن تحسن صحة نصرالله 

وقال موقع ويكيبيديا ان سبب الوفاة هو فايروس كورونا، وقد ظهر زعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله مرهقا وتعبا في خطابه الاخير الاسبوع الماضي وقال نجله في تغيريده ان يعني من حساسية وانه يتعافى 

 

 


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