ويكيبيديا يعلن وفاة حسن نصرالله ثم يتراجع

تراجع موقع ويكيبيديا الشهير عن اعلان وفاة زعيم مليشيا حزب الله اللبناني الموالي لايران حسن نصرالله بعد ان ادرج تاريخ وفاته يوم 1 يونيو 2021 في الوقت الذي كان نشطاء يلمحون الى هذا الحدث فيما تحدثت صحيفة لبنانية عن تحسن صحة نصرالله

ماذا يحدث في لبنان !

- قناة الجديد اللبنانية :

أنباء عن وفاة الأمين العام لحزب الله

- مراسل المنار : حاله من الذهول في الضاحية بعد تناقل اخبار تؤكد وفاة نصر الله

- وكالة إسرائيلية :

أربعة قنوات لبنانية مختلفة تتحدث عن وفاة #حسن_نصرالله pic.twitter.com/JaPMwyWLrm — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 1, 2021

وقال موقع ويكيبيديا ان سبب الوفاة هو فايروس كورونا، وقد ظهر زعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله مرهقا وتعبا في خطابه الاخير الاسبوع الماضي وقال نجله في تغيريده ان يعني من حساسية وانه يتعافى