"ويكيليكس" يشكك في مصداقية معدي التقرير حول استخدام الكيميائي في دوما السورية

نشر موقع "ويكيليكس" وثيقة ترجح أن معدي التقرير حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لم يباشروا عملهم في سوريا ولم يزوروا مدينة دوما

وأوضح "ويكيليكس" أمس السبت، أن مذكرة أحد أعضاء بعثة المنظمة إلى سوريا، التي تم إرسالها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 14 مارس 2019،تحدثت عن قلق المراقبين التابعين للمنظمة من التقرير، الذي لا يعكس حسب رأيهم مواقفهم، بعدما زاروا دوما، مشيرين إلى أن التقرير أعده فريق آخر، وأن عنصرا فقط من الفريق الآخر كان في مدينة دوما، وأن الآخرين كانوا يشتغلون من دولة أخرى لم يذكروها.

هذا وقد أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، في وقت سابق أن رئيس الفريق المكلف بالتحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا زار سوريا وتوجه بسرعة إلى دولة مجاورة دون أن يزور دوما.

كما أكد شولغين أن روسيا على ثقة بأن ما حدث في المدينة السورية كان تمثيلية، مضيفا أن بوسع روسيا إثبات زيف فيديو "القبعات البيضاء".