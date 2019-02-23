استراليا تؤكد وجود جواز سفر سليم مع أسانج مؤسس ويكيليكس

جوليان أسانج

أكدت استراليا أن لدى جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس جواز سفر سليما في تطور رئيسي لأسانج الذي يخشى أن تسعى الإكوادور لإنهاء لجوئه بسفارتها بلندن وتسليمه للولايات المتحدة.

ويسمح جواز السفر الجديد لأسانج بالعودة إلى استراليا. وقد تم إصدار هذا الجواز في سبتمبر أيلول من العام الماضي ولكن لم يكن قد أعلن عنه حتى اليوم السبت. وقد انتهت صلاحية جواز سفره السابق.

وقال مسؤولون كبار بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة يوم الخميس في جلسة لمجلس الشيوخ أن لدى أسانج جواز سفر سليما مؤكدين بذلك بيانا من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ممثلي الادعاء الاتحادي أجروا تحقيقا جنائيا طويلا في قضية أسانج وموقع ويكيليكس الذي نشر أسرارا دبلوماسية وعسكرية أمريكية بمعرفة أسانج.

ومازال أنصار أسانج مقتنعين بأن الولايات المتحدة ستسعى إلى تسلمه إذا حاول مغادرة السفارة.

وقالت لجنة الدفاع عن أسانج في رسالة على تويتر يوم الخميس “اليوم 2998 من احتجاز جوليان أسانج غير القانوني والتعسفي في المملكة المتحدة.

“الحكومة الأمريكية ما زالت تسعى لاعتقاله وتسلمه لنشره الحقيقة بشأن الحرب في العراق. لقد تم ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام 2019″.

وكان أسانج قد لجأ لأول مرة إلى السفارة في 2012.

رويترز