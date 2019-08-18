يائير نتنياهو يسخر من والده ويصفه بـ”الضعيف”

بعد أيام قليلة من مهاجمة وزير المواصلات في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، رئيسها، بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ”الضعف وفقدان القيادة”، كشف تحقيق أن يائير نتنياهو أيضا يعتقد ذلك تجاه والده. ونعت يائير، والده بنيامين نتنياهو (25 عاما) بأنه “ضعيف يرتكب الهراء”.

وأفاد تحقيق للقناة الإسرائيلية 12، حول نفوذ الابن لدى أبيه، أنه يلعب دورا كبيرا في كل ما يتعلّق بـ”هيئة البثّ الإسرائيلية”، التي أقيمت في عام 2017، واستبدلت “سلطة البث الإسرائيلية”، وكادت أن تطيح بحكومة نتنياهو جرّاء الصراع بينه وبين وزير المالية، موشيه كاحلون.

كما كشف التحقيق أنه خلال اجتماع عقده نتنياهو، عام 2017، مع مستشاريه حول الأزمة مع كاحلون، الذي هدّد بحلّ الحكومة، اقتحم يائير الغرفة وبدأ بالصراخ ضدّ الاتفاق مع كاحلون.

وتابعت القناة: “في مرحلة ما، نزل على أربعته، ليقلّد الحيوانات، وقال لهم أنتم ضعفاء، تتملّقون لكاحلون”. كذلك كشف التحقيق أن نجم يائير سطع أثناء انتخابات الكنيست عام 2015، إذ جمع نتنياهو طاقمه الإعلامي المصغّر الذي قاد فوزه في الانتخابات، وقال لهم: “فضل الفوز يعود له أولا، ولكن هناك شخص قاد كل شيء.. إنه يائير”.

وأظهر التحقيق أن نتنياهو قرّر أن ينسب شريط الفيديو الذي قال فيه إن العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات 2015 إلى نجله يائير. ونقل التحقيق عن وزراء وعن مقرّبين من نتنياهو أن يائير يتصّل بوالده بشكل ثابت خلال اجتماعات الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت) طالبا الحديث إليه، وأن نتنياهو الأب غالبا ما يقطع الاجتماعات للرد.

وذكرت مصادر مختلفة للقناة أنها سمعت يائير، غير مرّة، يقول لأبيه في وجهه وبغيابه: “أنا أحافظ عليك، من أن تتخذ قرارات غير صحيحة” أو “أنت شخص ضعيف، يرتكب هراءات”.

وكانت القناة العاشرة (سابقا) ذكرت أن يائير نتنياهو هو من يقف خلف “قانون المؤذّن” الذي يهدف إلى إسكات المآذن قبل بضع سنوات.

يشار إلى أن إسرائيل شهدت عاصفة سياسية قبل أيام، عندما حمل وزير المواصلات، بتسلئيل سموتيرتش، على نتنياهو بطريقة فظة، ووصفه بالضعيف. وتابع: “نتنياهو صفر قيادة”.

وجاءت حملة سموتريتش عقب ما شهدته باحات المسجد الأقصى من تصدي المصلين للمقتحمين المستوطنين. واتهم الوزير سموتيرتش نتنياهو بالعجز السلطوي الكامل والضعف الذي يصل إلى نسبة 100 في المئة، قائلا إن “سياسة نتنياهو ضعيفة، ولا تصل إلى درجة صفر، وإنه كان يقف خلف قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى لساعات عدة”.

ورد نتنياهو بمهاجمة سموتيرتش، قائلا في فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”: “إنه لا يستجيب لتوصيات (تويتر) وتغريداته”، في إشارة إلى حديث سموتيرتش.

وأوضح نتنياهو أنه سيواصل اعتماد سياسته المبنية على التصرف بمسؤولية وحزم، مشيرا إلى أنه عقد مؤخرا مشاورات أمنية لتنظيم اقتحامات المستوطنين للأقصى.

وبعد استدعائه بشكل عاجل لمكتب نتنياهو، تراجع سموتريتش وأعرب عن ندمه عن الأسلوب الفظ الذي تحدث به. وبعد محادثة التوبيخ في مكتبه، قال مقربون من نتنياهو إنه عدل عن قراره بإقالة سموتريتش من الحكومة، لكن مراقبين اعتبروا قراره جزءا من حساباته الانتخابية، ويرتبط برغبته بالحفاظ على علاقات مع كل أحزاب اليمين كي يكونوا شركاء في حكومته القادمة.