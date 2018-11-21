"يا خائن ستدفع الثمن" آخر ما سمعه خاشقجي قبل قتله!

جمال خاشقجي

كشفت وسائل إعلام تركية نقلا عن تسجيل صوتي لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول عن آخر ما قاله الضابط الذي يعتبر منسق العملية، ماهر مطرب، للصحفي قبل قتله.

وذكرت صحيفة "خبر تورك" واسعة الانتشار في مقال بقلم كاتب العمود فيها، تشيتينير تشيتين، الذي له علاقات وثيقة مع السلطات التركية، أن لدى نيابة اسطنبول تسجيلا صوتيا طويلا، من بينه 11 دقيقة تعرض الصحفي خلالها للاعتداء في القنصلية، ما يعد أهم أدلة في القضية المدوية.

وأشار المقال إلى أن التسجيل يوثق أصوات سبعة مسؤولين سعوديين، بمن فيهم مطرب وقنصل المملكة في اسطنبول محمد العتيبي، وكذلك مصطفى المدني الذي ارتدى ملابس الصحفي بعد قتله وخرج من القنصلية في محاولة للتستر على الجريمة.

وأكد المقال أن السلطات التركية نجحت في تحديد هوية جميع هؤلاء السبعة، باستثناء واحد عن طريق مقارنة أصواتهم مع ما سُجّل في الجمرك بمطار اسطنبول عند مغادرتهم البلاد.

وذكر المقال أن أربعة من عناصر "الفريق الأمني" السعودي التقوا خاشقجي عقب دخوله مبنى القنصلية في الثاني من أكتوبر الماضي، وأمسك أحدهم بالصحفي.

ويوثق التسجيل، حسب الصحيفة، صوت خاشقجي الذي اعترض على إمساك الضابط يده، مطالبا بتركها، لتلي ذلك مشادة تستمر لنحو سبع دقائق.

وبعد ذلك، نُقل الصحفي إلى غرفة أخرى داخل القنصلية، حيث أمضى أربع دقائق، حسب الصحيفة، ووثّق التسجيل أصوات شجار وتعذيب.

وفي هذا القسم من التسجيل، يظهر صوت مطرب الذي يقول مخاطبا خاشقجي عند دخوله الغرفة: "يا خائن ستدفع الثمن!".

وبعد ذلك، نُقل الصحفي إلى غرفة في الطابق الثاني ليست هناك تسجيلات منها، ليلي ذلك نحو 110 دقائق من الصمت، ثم نزل ثلاثة أشخاص إلى الطابق الأول، ويعتقد أن الفريق الأمني قتل الصحفي في هذا الحين.

وأكد المقال أن مطرب أجرى خلال هذه الفترة 19 اتصالا هاتفيا مع المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، أولها بعد 13 دقيقة من دخول خاشقجي القنصلية.

كما وثق التسجيل صوت مصطفى المدني الذي يقول قبيل مغادرة القنصلية: "من المخيف ارتداء ملابس الشخص الذي قتلناه قبل 20 دقيقة".

وقتل خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة وأحد المنتقدين للحكومة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر تشرين الأول داخل القنصلية السعودية باسطنبول.

وبعد أن قدمت تفسيرات متضاربة في البداية بشأن اختفاء خاشقجي، قالت الرياض الأسبوع الماضي إنه قتل وجرت تجزئة جثته عندما فشلت ”المفاوضات“ لإقناعه بالعودة للسعودية. وقال النائب العام السعودي إنه سيسعى لإنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة من المتهمين في القضية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو الثلاثاء ان بلاده غير راضية بشكل كامل عن مستوى تعاون السعودية في التحقيق في مقتل خاشقجي وانها ربما تطلب تحقيقا رسميا من الامم المتحدة في القضية اذا وصل التعاون مع السعودية الى طريق مسدود.

وأضاف الوزير للصحفيين في واشنطن عقب اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن تركيا أطلعت الولايات المتحدة على أحدث المعلومات بشأن مقتل خاشقجي وكرر موقف أنقرة بأن الحقيقة يجب أن تظهر بشأن من أعطى التوجيهات بقتله.

وقال جاويش أوغلو ”حتى الآن قبلنا عروض السعودية للتعاون معنا دون تردد. لكن بالنظر إلى التعاون الآن، ولأننا لا نستطيع التوصل لإجابات على الأسئلة التي سردتها توا، فإن التعاون ليس بالمستوى الذي نريده“.

وتابع قائلا ”إذا حدث جمود هنا وكان هذا أقصى ما سيصل إليه هذا التحقيق أو إذا لم يكن هناك تعاون كامل، عندها يمكننا تقديم الطلبات اللازمة لإجراء تحقيق دولي“، مضيفا أنه بحث الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.