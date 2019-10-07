يدعوى حمل افكار هدامة: فصل الف مدرس مصري

أعلن وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، فصل 1070 معلماً من أصحاب "الأفكار المتطرفة"، وممن صدر بحقهم أحكاماً قضائية، مشيراً إلى اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية للتأكد من صحة الادعاءات حيال المعلمين الذين لا يصلحون للعمل، في إطار إجراءات تطهير الوزارة من "الأفكار الهدامة" و"الاتجاهات السياسية المتطرفة".

وقال شوقي، في مؤتمر صحافي عقده بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، إن وزارة التربية والتعليم تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام يُجدد بحد أقصى 3 سنوات، مشيراً إلى أن المعلمين "هم قلب عملية المشروع القومي لتطوير التعليم التي انطلقت في سبتمبر/أيلول 2018، ووصلت في المرحلة الراهنة إلى الصف الثاني الابتدائي".

وأضاف أن "الوزارة تعمل على حل المشكلات القائمة من الجذور، بدءاً من المناهج ونظم التقويم ومشكلات قطاع التعليم، وصولاً إلى نقص أعداد المعلمين وتقليل الاغتراب وتغيير المسمي الوظيفي، وما لها من تاريخ طويل متشعب بالتفاصيل، باعتبار أن فلسفة التطوير واحدة"، مستطرداً أن "هناك إجماع على تطوير وإصلاح عملية التعليم التي تواجه شكاوى على مدار 70 عاماً".

وأشار شوقي إلى إطلاق مجلة "المعلم المصري" كمرجع ولغة تواصل فيما يخص شؤون المعلمين، مبيناً أن المجلة تصدر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، وستتضمن ردودا قاطعة في كل ما يخص المعلمين.

وتابع أن الوزارة "تسعى إلى تدريب المعلمين، وتزويد مهاراتهم للتواكب مع التطوير، للمضي قدماً في المسار الصحيح لعملية تطوير التعليم، منوهاً إلى إطلاق بوابة توظيف في الوزارة للمدارس الحكومية والخاصة يوم الأربعاء المقبل، حتى يمكن التقدم بشكل إلكتروني للراغبين في شغل الوظائف في حالة الاحتياج".