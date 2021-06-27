يديعوت: الأردن أعاد أحد الإسرائيليين بعد تسلله عبر الحدود

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن السلطات الأردنية أعادت مؤخرا، أحد الإسرائيليين بعد تسلله عبر الحدود، وتجاوزه السياج الفاصل.

وذكرت الصحيفة أن الإسرائيلي تجاوز السياج الحدودي عن منطقة غور الأردن، ووصل سباحة إلى الضفة الشرقية للنهر، منوهة إلى أنه جرى اعتقاله من قبل الجيش الأردني الذي قام باستجوابه، قبل أن يسلمه لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية بدأت تحقيقا في الحادث، لكنها استبعدت فرضية محاولة تنفيذه عملية معادية أو محاولة تهريب إلى الجانب الآخر من الحدود.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أنه يجري حاليا العمل على تحديد ملابسات الحادث.