يرقصون نصف عراه على لمبات محطمه بمصر

ظهرت في فيديو احتفالات غريبة يقوم بها الشباب الذين يرقصون نصف عراة في منتصف أحد الشوارع في منطقة أرض اللواء بإمبابة في مصر.

ووضعت "اللمبات" الضوئية المكسرة كأرضية يرقصون عليها، ما أثار استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد الرواد في تعليق: "ده مش احتفالات دينية والا مولد سيدي العريان والا طقوس ماسونية.. ده فرح في أرض اللواء واللي في الأرض ده مش تلج والا فوم والا نشارة خشب، دي لمض نيون متكسرة".

وعلق آخر: "لا حول ولاقوة إلا بالله إيه اللي إحنا شايفينه ده"، وأضافت أخرى:"هي فين الأمهات اللي سايبة عيالها تحتفل بالشكل ده".

وعبر آخر عن حزنه قائلا: "المنظر ده محزن مش للهزار خالص ولا للأسف، إزاي ده حال الشباب دي".