يسيئ للاسرى: ضجة اردنية فلسطينية بسبب فلم "اميرة"

هاجم سياسيين واعلاميين بارزين في الاردن وفلسطين فيلم "أميرة" الذي اختاره الأردن ليمثله في جوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة (2022) لما يحتويه هذا الفلم من اساءة وتجني على الاسرى الفلسطينيين

ويعول الاف الاسرى على هذه الوسيلة التي عجز الاحتلال الاسرائيلي عن وقفها وفشلت آلة المراقبة من افشالها او الحد منها، وشكلت صراعا امنيا ونفسيا كبيرا دائما يحقق الاسير الفلسطيني فيه نصرا كبيرا وهو ما دعا النشطاء لعتبار احداث هذا الفلم مؤامرة على الاسرى الفلسطينيين والاردنيين والعرب.

"Amira film was written with a purely Israeli script, and the producers who worked on marketing it deserve to be punished", Jordanian actress Juliet Awwad commenting on the ‘Amira film’ which insults the Palestinian prisoners in zionist jails.#Pull_Out_Amira #اسحبوا_فيلم_أميرة pic.twitter.com/fJ1pfBxyGG — Palestine | فلسطين 🇵🇸 (@Palestine2heros) December 8, 2021

اساءة لـ قضية الاسرى

ويتناول الفلم وهو إنتاج اردني فلسطيني مصري قضية تهريب النطف من سجون الاحتلال والتي يعتمد عليها الاسرى الفلسطينيين من اجل انجاب الاطفال ، وتدور أحداث الفيلم حول نطفة جرى تهريبها من سجون الاحتلال لتصل الى زوجة أسير، حيث اتضح فيما بعد ان النطفة تعود لضابط من جيش الاحتلال

نادي الاسير يدين

من جهته اعتبر نادي الأسير الفلسطيني إن الفيلم يخدم الاحتلال وروايته ضد الأسرى، مشيرا إلى أنه سيتخذ موقفا وخطوات عملية ضدّ الفيلم.

وتحدث الأسير الأردني المحرر، حمزة الدباس، إن تلك الرواية لا تخدم غير الاحتلال، مؤكدا في ذات السياق على أن عملية تهريب النُّطف تخضع لاجراءات معقّدة جدا من قبل الأسرى، ومن سابع المستحيلات أن تصل ليد المحتل، كما أن النطفة وبعد كلّ تلك الاجراءات تخضع لفحص الحمض النووي "DNA" في مراكز متخصصة، وذلك لزيادة التأكد ومن باب التشدد في الحرص على سلامة النطفة ومصدرها وفق ما نقل موقع جو 24 الاردني.

احداث الفلم

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى أميرة (تقدم دورها الممثلة الأردنية الشابة تارا عبود)، وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري، بعد تهريب السائل المنوي لوالدها نوار (الفنان الفلسطيني علي سليمان) السجين في السجون الإسرائيلية.

وعلى الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن، يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غيابه، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر، يُكشف أن نوار عقيم، فتنقلب حياة أميرة رأساً على عقب، إذ ترفض والدتها (صبا مبارك)، الكشف عن والد أميرة الحقيقي بداية، قبل أن يظهر أن النطفة المهربة تعود إلى ضابط إسرائيلي، فتطلب من أميرة الهرب خارج فلسطين للمحافظة على حياتها.

ويضم فريق الفيلم النجمة الأردنية صبا مبارك والممثلة الأردنية الصاعدة تارا عبود التي لعبت شخصية أميرة، والممثل الأردني صهيب نشوان والممثلين الفلسطينيين علي سليمان وزياد بكري ووليد زعيتر وقيس ناشف. وكان الفيلم قد نال ثلاث جوائز أخيراً من "مهرجان فينيسيا السينمائي"، وهي جائزة لانتيرنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، وجائزة إنريكو فولتشينيوني التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان.

#اسحبوا_فيلم_اميرة

وعبّر ناشطون عن ادانتهم للفيلم، وأطلقووسم #اسحبوا_فيلم_اميرة تعبيرا عن رفضهم للفيلم، مطالبين القائمين على العمل بالاعتذار بعد وضع أنفسهم في موقع الأسرى وذويهم.

Palestinian activists and journalists have launched an online campaign using the hashtag #Pull_Out_Amira (#اسحبوا_فيلم_أميرة) to express their rejection of the Jordanian Feature-Film ‘Amira’ which insults the Palestinian prisoners in the Israeli jails. #FreeThemAll pic.twitter.com/IvVdn1pEJB — Nesma Ja (@NesmaJa97) December 8, 2021

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