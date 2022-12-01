يفتتح مدينة المنصورة الجديدة.. السيسي: النمو السكاني خطر

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من تداعيات النمو السكاني في البلاد، وما ينجم عن ذلك من مخاطر، والتي منها عدم القدرة مستقبلا على توفير الإحتياجات من المياه.

وقال السيسي: "النمو السكاني خطر على مصر.. وسيأكل البلاد، وهذا لن يرضي "ربنا" ".

واستشهد السيسي، خلال حديثه عن مخاطر النمو السكاني، بصورة لمدينة المنصورة تعود لما يقارب المئة عام، مشيرا إلى أنها كانت خالية من السكان، مقارنة بالوقت الحالي.

وعلق الرئيس المصري، على مجموعة من الصور التي تظهر البناء العشوائي فوق الأراضي الزراعية، وقال: "أيام محمد علي كان إيراد الفرد فدان، ولكن الآن إيراد ونص، حيث تحولت حالة الغنى إلى الفقر".

ويفتتح السيسي، اليوم الخميس، في احتفالية ضخمة، مدينة المنصورة الجديدة، على الساحل، المصممة بإمكانيات الجيل الرابع، لتكون أجمل المدن في مصر حاليا، وتضاهي المدن ذات الطراز العالمي، حيث أطلق عليها اسم "درة الدلتا".

وسيقوم الرئيس المصري، بعد احتفالية الافتتاح، بجولة في بعض الاماكن بينها جامعة المنصورة الجديدة.

وتحت شعار "الجمهورية الجديدة"، أنشأت الدولة المصرية، في عهد السيسي، العديد من المدن والعواصم الجديدة، ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة.