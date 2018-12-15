يلدريم: القدس عنوان النضال.. ويحذر الفلسطينيين من الانقسام

حذر يلدريم من التأثير السلبي للانقسام السياسي على القضية الفلسطينية

شدد رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم مساء الجمعة، على أن القدس هي عنوان النضال من أجل الحق والاستقلال، باعتبارها قائدة وراية القضية الفلسطينية.



وقال يلدريم خلال كلمه له في مأدبة أقامها على شرف المشاركين في المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" بمدينة إسطنبول، إن "هدفنا المشترك جميعا هو أن نرى الشعب الفلسطيني في دولة حرة ومستقلة"، معربا عن أمله في أن "تحل أصوات الأذان محل أصوات الأسلحة والدمار في وقت قريب بالقدس".



وأكد أن "الإدارة الإسرائيلية تحتل الأراضي الفلسطينية، وتعرقل عن طريق العنف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في التظاهر والاحتجاج"، مثلما ظهر جليا مؤخرا في مسيرة العودة الكبرى بقطاع غزة.

وفي موضوع المصالحة الفلسطينية، دعا رئيس البرلمان التركي الفلسطينيين إلى التوحد وأن "يكونوا صوتا واحدا"، من أجل ضمان مستقبل حقوقهم، مشددا على ضرورة أن تتحرك الأطراف الفلسطينية سوية من أجل الوصول إلى حل للقضية.



وحذر يلدريم من التأثير السلبي للانقسام السياسي على القضية الفلسطينية، مضيفا أنه "إذا لم نشكل الوحدة فيما بيننا، فإننا سنجد صعوبة في شرح همنا للآخرين من أجل مستقبل فلسطين وقضيتها".



وأوضح أن "البنية السياسية المنقسمة تضعف القضية الفلسطينية مع الأسف وتصعب الحل"، مشيرا إلى أن "الإدارة الإسرائيلية تستغل جيدا الوضع الناجم عن حالة الانقسام والتشتت، وتواصل سياستها التوسعية دون الإنصات لأي قاعدة"، بحسب تعبيره.