يمني ينفذ هجوم انتحاري ضد زوجته

نفذ مواطن يمني في مديرية "دار سعد" في عدن، هجوما انتحاريا ضد زوجته وقد اسفر الهجوم عن مصرعهما بعد مشاكل عائلية وخلافات شديدة

وقال الاهالي ان المواطن وزوجته اللذان عاشا خلافات مريرة استمرت لأشهر، مما حدى بالمرأة للذهاب إلى بيت أسرتها، الامر الذي ادى الى تفاقم الخلافات والشقاق بينهما مما حدى بالرجل إلى الالتقاء بزوجته وسط الشارع العام بالقرب من حديقة "الكمسري"، عقب أشهر من القطيعة، لتنشب مشاداة بينهما، حيث قام الزوج بتفجير قنبلة كانت بحوزته، مما أدى لمصرعهما معا.

وأكدت المصادر، إن قوات الأمن طوقت المكان ونقل الجثامين لاحقاً إلى مستشفى الجمهورية في عدن.