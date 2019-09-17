يمينيون متطرفون يعلقون لافتات مناهضة للإسلام على أحد المساجد بهولندا

علّق يمينيون متطرفون، الإثنين، لافتات تضمنت عبارات مناهضة للإسلام على مسجد أبو بكر الصديق، معظم مرتاديه من المغاربة بمدينة ألميرا الهولندية.

جاء ذلك بحسب منشور لحركة “اليمين يقاوم” اليمينية المتطرفة، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الحركة المذكورة نشرت رسالة حملت عنوان “أغلقوا هذا المسجد”، مرفقة بصور من اللافتات التي علقتها على مدخل المسجد المذكوروتضمنت عبارات مسيئة للإسلام من قبيل “أوقفوا الإسلام وأوقفوا استغلال الأطفال” و”لا للمساجد”.

بدورها علقت إدارة المسجد على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي على ذلك قائلة “هذا أمر لا يمكن قبوله، وهو تصرف صبياني وغير أخلاقي” (الأناضول)