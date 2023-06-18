يوتيوبر مشهور يتسبب بحادث مأساوي في روما (صور)

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقًا مع يوتيوبر مشهور، إثر حادث سير مأساوي نجم عنه وفاة طفل صغير وإصابة أمه وشقيقه.

ووقع الحادث المروع عندما صدمت سيارة لامبورغيني يقودها مجموعة من اليوتيوبرز سيارة يستقلها الطفل ووالدته وأخيه أثناء توجههم إلى المدرسة.

وكان المشاهير يصورون فيديو في تحدي يتضمن قضاء 50 ساعة متتالية في السيارة الفاخرة في العاصمة روما.

وأسفر هذا التحدي عن وفاة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات وإصابة والدته وشقيقه.

يوتيوبر إيطالي لديه 600,000 مشترك يقوم بعمل مقالب وتحديات لكسب مشاهدات في حسابه، هذه المرة استأجر لامبورغيني وأسرع بها بشكل جنوني بعد أن تحداه أصدقاؤه.



انتهى الأمر بصدم سيارة صغيرة فيها أم وأطفالها كانت قد أخذتهم من المدرسة ومات طفلها البالغ 5 سنوات وتم اعتقال المشهور لمحاكمته. pic.twitter.com/f0Pn5obnSQ — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 17, 2023

وفارق الصبي الحياة أثناء نقله إلى المستشفى، فيما أعرب وزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن استعداده لاقتراح قانون جديد للطرق السريعة والعمل على تمريره.

وأشار الوزير الإيطالي إلى التحديات في مواجهة بعض أفعال الجهل التي تتحول إلى مأساة.

وقالت وكالة فرانس برس إنه لم يتم الرد على طلبها للحصول على مزيد من المعلومات من قِبل المدعي العام المسؤول عن التحقيق في الحادثة.

