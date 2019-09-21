يوروفيجن تفرض غرامة على فرقة ايسلندية رفعت العلم الفلسطيني

كان أعضاء فرقة هاتاري المعروفون بمواقفهم المعلنة المناهضة للإحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قاموا برفع لافتات بألوان العلم الفلسطيني لدى إعلان النتائج خلال الحفل الذي أقيم في تل أبيب ما أثار غضب الجمهور الاسرائيلي.

أعلن منظمو مسابقة يوروفيجن الموسيقية السبت فرض غرامة على ايسلندا لقيام فرقة هاتاري الايسلندية الموسيقية برفع لافتات بألوان العلم الفلسطيني خلال المسابقة الأخيرة التي جرت في اسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي للاذاعة والتلفزيون الذي ينظم هذه المسابقة "خلال الحفل النهائي لمسابقة يوروفيجن للاغنية للعام 2019 ، قام أعضاء فرقة هاتاري الإيسلندية برفع لافتة في خرق للمادة 2.6 التي تمنع أي تسييس للحدث".

وكان أعضاء فرقة هاتاري المعروفون بمواقفهم المعلنة المناهضة للإحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قاموا برفع لافتات بألوان العلم الفلسطيني لدى إعلان النتائج خلال الحفل الذي أقيم في تل أبيب ما أثار غضب الجمهور الاسرائيلي.

وتنص هذه المادة على ضرورة التدخل لدى الفرق المشاركة في المسابقة "لتجنب أي تسييس للمسابقة".

وهكذا قرر الاتحاد الاوروبي للاذاعة والتلفزيون "فرض عقوبة مالية تتطابق مع قواعد المسابقة" على شبكة التلفزيون الايسلندية الحكومية العضو في الاتحاد الاوروبي للاذاعة والتلفزيون.

وخلال المسابقة نفسها انتقدت وزيرة الثقافة الاسرائيلية بشدة المغنية الشهيرة مادونا التي غنت خلال الحفل برفقة راقصين لفوا ظهورهم بأعلام فلسطينية.

وقالت الوزيرة في حينه "ما حصل كان خطأ، لا يجوز دمج السياسة بحدث فني مع كل احترامي لمادونا".

