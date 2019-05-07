يوسف: أطباء (أميال36) سيقومون بواجبهم في علاج الجرحى

قال رئيس قافلة أميال من الابتسامات، الدكتور عصام يوسف، بأن الدفعة الثانية من المشاركين في قافلة "أميال36" في طريقهم الآن إلى قطاع غزة، وعددهم 20 متضامناً من الأردن وإندونيسيا وبريطانيا، بينهم أطباء.

وأوضح يوسف، في تصريح صحفي اليوم، بأن الأطباء سيقومون بواجبهم الإنساني في إجراء عمليات جراحية للمرضى، والمصابين نتيجة العدوان الصهيوني الأخير على غزة، حيث سيجري توزيعهم على مختلف مستشفيات القطاع.

وأفاد بأن وفد أميال من الابتسامات36، الذي يقوم بزيارته في هذه الأثناء إلى القطاع، لن يدخر جهداً في القيام بواجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الضحايا، والأوضاع المأساوية التي خلفها اعتداء آلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين في غزة.

وأشار إلى أن وفد القافلة سيقوم بزيارة المواقع التي دمرها العدوان والوقوف على الاحتياجات الطارئة في هذا الإطار، كما سيجري أعضاء الوفد زيارات للمستشفيات، ولقاء جرحى العدوان، إضافة لجرحى مسيرات العودة.

وأضاف يوسف بأن الوفود المشاركة في القافلة، وغالبيتهم يمثلون مؤسسات وجمعيات خيرية داعمة للشعب الفلسطيني، سيقومون بزيارات لمشاريع قاموا بتنفيذها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن زيارتهم لمخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة، والاطمئنان على وصول كميات الأدوية التي قاموا بشرائها والتبرع بها للقطاع الصحي.

وكانت الدفعة الأولى من وفد قافلة أميال من الابتسامات الـ (36) وصل إلى قطاع غزة، مساء الخميس 2-5-2019، عبر معبر رفح البري.

وتضم الوفود متضامنين من دول مختلفة كالأردن والكويت وماليزيا وجنوب أفريقيا وبريطانيا والسويد وهولندا.