يوسف العزوزي يفوز بلقب الموسم الحادي عشر من نجوم العلوم

بعد أشهر من الجهد والعمل الدؤوب خلال الموسم الحادي عشر من "نجوم العلوم" لبناء واختبار وتطوير تقنية مبتكرة، شهد برنامج تلفزيون الواقع الترفيهي التعليمي الرائد من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حلقته الختامية، الإعلان عن فوز يوسف العزوزي بلقب أفضل مخترع في العالم العربي. ورغم المنافسة الشرسة، فقد نجح الطبيب المغربي الذي يبلغ من العمر 27 عاماً في الاستحواذ على النسبة الأكبر من أصوات الجمهور ولجنة التحكيم، بما قدمه من خبره تقنية ومقدرات تجارية فذة.

ترقب المشاهدون البرنامج بشغف لدعم المتأهلين الثلاثة الذين بلغوا مرحلة التصفيات الختامية بانتظار النتيجة النهائية، التي تعتمد على تصويت الجمهور عبر شبكة الإنترنت، وتصويت لجنة التحكيم.

ولم يستطع يوسف إخفاء فرحته العارمة ومشاعره الجياشة، عندما أعلن مقدم البرنامج خالد الجميلي أن مشروعه الدعامة لتعديل تدفق الدم حصل على أعلى العلامات، والتي بلغت 93.8 ليحصد لقب البرنامج بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 300,000 دولار أمريكي. وتهدف الدعامة لتعديل تدفق الدم إلى مساعدة مرضى فشل القلب الاحتقاني في جميع أنحاء العالم، عبر تحسين كفاءة توزيع الدم.

وفي تعليق له، قال يوسف: " ما زلت مندهشًا حتى الآن، لطالما آمنت أن هذه الفرصة التي سوف أستطيع من خلالها إنقاذ حياة ملايين الأشخاص هي نعمة من الله تعالى. وأريد أن أستغل هذا المنبر لأوجه لكل شخص دعمني في هذه الرحلة خالص الشكر والمحبة، وأنا واثق أن هذا الانجاز هو فقط البداية".

وحصلت الدكتورة الأردنية نهى عوني أبو يوسف صاحبة مشروع لاصق مفعّل لجفن العين المغموشة على المركز الثاني عن جدارة بمجموع علامات بلغ 42.9، لتحصل بذلك على جائزة قيمتها 150 ألف دولار أمريكي، و يعود اللاصق المفعّل لجفن العين المغموشة بالنفع على حياة المصابين بشلل الوجه في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل هذا اللاصق على جعل العين ترمش بشكل طبيعي من خلال نبضات كهربائية صغيرة. كما جاء المهندس القطري عبد الرحمن صالح خميس في المركز الثالث بمجموع علامات بلغ 40.3 لابتكاره سجادة الصلاة التعليمية التفاعلية المصممة لمساعدة الأطفال المسلمين والأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام حديثًا في جميع أنحاء العالم على تعلم كيفية أداء الصلوات بشكل أفضل، ليحصل على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، لمواصلة تطوير اختراعه.

وشهدت حلقة الليلة الماضية إسدال الستار على موسم آخر ناجح من البرنامج التعليمي الترفيهي الرائد من مؤسسة قطر، والذي تم تقديمه بصيغة جديدة في موسمه الحادي عشر مع الحفاظ على رسالته التي تركز على تمكين المخترعين العرب الشباب، حيث تميز هذا الموسم بتنافس جميع المتسابقين ضمن مجموعة واحدة كبيرة خلال كل جولة إقصاء، والعمل على اختراعاتهم في مساحة مشتركة، لتوفير بيئة تعاونية تساعد في تبادل الأفكار والمعارف. إلى ذلك، شارك خالد أبو جسوم، الفائز بلقب الموسم الرابع من برنامج نجوم العلوم، في تقديم الحلقة النهائية إلى جانب خالد الجميلي.

وفي هذا السياق، قالت السيدة ميان زبيب، الرئيس التنفيذي للاتصال في مؤسسة قطر:"يحفّز برنامج نجوم العلوم المبتكرين على متابعة رحلتهم المتميزة في المجال الابتكار والإبداع، إذ يواصل المبتكرون الشباب والشابات من جميع أقطار العالم العربي مشاركة أفكارهم واختراعاتهم، ما يُظهر تفانيهم ومساعيهم الجادة في معالجة التحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي".

وأضافت: "هذا العام، تنضمّ دفعة جديدة من المبتكرين إلى مجتمع ريادة الأعمال والمنظومة البحثية التي تحتضن العلماء والمبتكرين والباحثين، الساعين إلى إحداث التأثير الإيجابي في هذا العالم. نتقدّم بالتهنئة إلى المبتكر يوسف العزوزي على إنجازه اللافت، ونهنئ أيضًا زملائه المتسابقين الذين شاركوا هذا العام في برنامج نجوم العلوم، ونتطلع إلى متابعة مسيرتهم الناجحة في المستقبل".

ويمكن للشباب العرب المهتمين بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والذين لديهم فكرة قد تحسّن حياة مجتمعاتهم والمجتمعات الأخرى حول العالم، التسجيل للمشاركة في الموسم الثاني عشر من برنامج نجوم العلوم. وسيبقى باب التسجيل مفتوحاً عبر الإنترنت للمشاركة في الموسم الثاني عشر حتى 31 ديسمبر 2019، ويمكن تقديم الطلبات عبر موقع برنامج نجوم العلوم على الرابط www.starsofscience.com.