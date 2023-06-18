يوم الاربعاء 28 حزيران..السعودية تعلن رسميا موعد عيد الأضحى

أعلنت السعودية الاحد، ان يوم غد الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وبحيث تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو وعيد الاضحى يوم الاربعاء الذي يليها.



وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان ان دائرة الاهلة التابعة لها عقدت اجتماعا مساء الاحد للنظر في ما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة حسب تقويم ام القرى، مضيفة ان عددا من الشهود شهدوا برؤية الهلال، وتقرر بالتالي اعتبار يوم غد الاثنين هو غرة الشهر.

واضاف البيان انه بناء على ذلك يكون الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 27 من شهر حزيران/يونيو، وعيد الأضحى يوم الأربعاء الذي يليه.

وكان عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي اكد في وقت سابق أن شهر ذي القعدة الذي يسبق شهر ذي الحجة العام سيكون هذا العام 29 يوما فلكيا.

وفي سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء المصرية ايضا ان غرة شهر ذي الحجة، هو يم غد الإثنين، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، هو الأربعاء 28 حزيران/يونيو 2023.