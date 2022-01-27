"يوم التأسيس".. عطلة سنوية جديدة في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس، أمرا يقضي باعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة واعلانه عطلة رسمية.

وقال الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الانباء السعودية ان القرار يأتي "اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".

وأضاف انه يأتي كذلك تخليدا لما ارسته هذه الدولة "من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار".

وتابع ان الله قيض "الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها".

وأضاف: "وبما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى. أمرنا بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".

وتحتفل السعودية بيومها الوطني في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان رسميا عن توحيد المملكة عام 1932، بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك الراحل، عبد العزيز آل سعود، يقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى "المملكة العربية السعودية".