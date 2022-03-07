يوم المرأة العالمي: 32 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل في سجونها 32 امرأة فلسطينية، "يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب".

جاء هذا، في تقرير أصدره نادي الأسير (غير حكومي)، عشية اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس/ آذار من كل عام.

وذكر نادي الأسير، في تقريره، الذي وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أن من بين الأسيرات الـ 32، "هناك 11 أُمّا".

وأوضح أن الأسيرات الأمهات هنّ: إسراء جعابيص، وأماني الحشيم، وفدوى حمادة، وإيمان الأعور، وختام السعافين، وشذى عودة، وشروق البدن، وفاطمة عليان، وسعدية فرج الله، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

وأضاف أن من بين الأسيرات، قاصر، وهي نفوذ حمّاد (15 عامًا) من القدس.

أما أقدم الأسيرات، فهي ميسون موسى، من بيت لحم، والمحكومة بالسجن لمدة (15) عامًا، وهي معتقلة منذ شهر يونيو/حزيران عام 2015.

وقال التقرير إن الأسيرات يتعرضن "للإهمال الطبي، والحرمان من زيارة أقاربهن، فيما تُحرم الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهنَّ، ويتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب".

وأشار إلى أن الأسيرة شروق البدن، هي رهن الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة).

وقال التقرير إن من بين الأسيرات، هناك 6 "جريحات".

وبيّن التقرير أن إسرائيل اعتقلت 1100 سيدة فلسطينية منذ بداية العام 2015.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4500، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.