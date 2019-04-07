يونيسف: أكثر من 10 ملايين طفل باليمن بحاجة لرعاية صحية

2ر10 ملايين طفل في اليمن بحاجة للرعاية الصحية، بينهم 2ر5 ملايين من الإناث

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الأحد، إن هناك أكثر من 10 ملايين طفل في اليمن، بحاجة للرعاية الصحية.

وذكرت المنظمة ،عبر الصفحة الرسمية لمكتبها باليمن في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن 2ر10 ملايين طفل في اليمن بحاجة للرعاية الصحية، بينهم 2ر5 ملايين من الإناث.

وأكدت المنظمة ، بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من نيسان/ ابريل من كل عام، أن الجانب الصحي حق لكل طفل.

وتعاني اليمن من حرب عنيفة للعام الخامس على التوالي، أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وألقت الحرب المتواصلة في اليمن بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين، بانعكاساتها السلبية على الأطفال الذين بات 80 بالمئة منهم بحاجة لمساعدات إنسانية. (د ب أ)