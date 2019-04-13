‎لافروف: واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السبت، أن الولايات المتحدة لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا، لكن "الأمريكيين لم يتخلو عن هدف الإطاحة" بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال لافروف، خلال اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، إن "الحرب الخاطفة لتغيير النظام لم تنجح، لكن الأمريكيين لم يتخلوا عن هدف الإطاحة بالرئيس الشرعي لفنزويلا"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتشهد فنزويلا، منذ 23 يناير / كانون ثانٍ الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، ما قال إنها أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بغوايدو رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا ودول أخرى من أوروبا وأمريكا اللاتينية، مقابل رفض روسيا وتركيا ودول أخرى.

وحول معاهدة "ستارت-3"، قال لافروف: "شرعت أمريكا في تفكيك الاتفاقات في مجال الحد من التسلح.. بعد انهيار معاهدة الدرع الصاروخية".

وتابع: "الآن هناك اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وهي التالية.. وبعد ذلك، لا يمكن استبعاد وجود مشاكل فيما يتعلق بتمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وأردف: "إذا قمنا بتقييم تصرفات واشنطن في هذا المجال، يمكننا أن نستنتج أن مؤيدي إطلاق سباق تسلح جديد قد سيطروا".