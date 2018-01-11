“أحرار الشام” تطلق معركة جديدة في حماة

مقاتلان من حركة أحرار الشام

أعلنت حركة “أحرار الشام” المعارضة في سوريا سيطرتها صباح الخميس على بلدة عطشان في محافظة حماة وذلك بعد معركة أطلقت عليها (وإن الله على نصرهم لقدير).

وقال مصدر إعلامي من حركة أحرار الشام لوكالة الأنباء الألمانية: “سيطرت قواتنا على بلدة عطشان في ريف إدلب الشرقي صباح اليوم بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والميلشيات الموالية لها، وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح”.

وأكد المصدر أن “معركة تحرير عطشان بدأت فجر اليوم بالتمهيد الناري بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع ونقاط قوات النظام، وتمكنا من كسر الخطوط الاولى ثم التقدم داخل البلدة بعد فرار عناصر النظام”.

وأضاف المصدر “تابعت قواتنا التقدم بعد سيطرتها على بلدة عطشان، وتمت السيطرة أيضاً على مزارع الحسيان شمال عطشان في ريف حماة الشمالي الشرقي”