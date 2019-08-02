“أخبار سارّة” السبت بشأن الوثيقة الدستورية في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير، الجمعة، عن أخبار “سارّة” بشأن التفاوض حول الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري، ستعلن السبت.

جاء ذلك في تصريحات للقيادي في قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، عقب نهاية جلسة التفاوض صباح الجمعة، التي استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وأضاف إبراهيم: “جولة التفاوض كانت مثمرة ومميزة، وتم فيها نقاش مستفيض، وهناك اتفاق حول معظم النقاط بين الطرفين”.

وأردف: “غدا ستسمعون أخبارا سارة إن شاء الله”.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث كذلك سلسلة الحوادث التي أدت إلى سقوط قتلى في الأبيض وأم درمان.

وأوضح أن المجلس العسكري اتخذ خطوات، وهي بداية صحيحة حتى لا يتعرض أي أحد للقتل.

بدوره، ندد الوسيط الإفريقي، محمد حسن لبات، عقب الاجتماع، بسقوط أبرياء عزّل خلال الأيام الماضية.

وقال: “نشيد بالإجراءات العملية التي اتخذها العسكري، وعلى الطرفين أن يبذلا قصارى جهدهما لعدم تكرارها”.

وأعلن لبات أن المفاوضات ستستمر الجمعة لإكمال التفاوض حول الوثيقة الدستورية “الإعلان الدستوري”.

وأضاف: “قطعنا أشواطا كبيرة حول الوثيقة الدستورية، وتقرر أن نجتمع مساء السبت”.

