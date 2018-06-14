“أكار” و”سكاباروتي” يبحثان خارطة طريق “منبج”

رئيس الأركان التركي خلوصي أكار

بحث رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، مع القائد الأعلى لقوات الأطلسي في أوروبا كورتيس سكاباروتي، الاتفاق التركي الأمريكي بشأن خارطة الطريق بخصوص منطقة منبج السورية.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان نشرته الخميس، إن اتصالًا هاتفيًا جرى الأربعاء بين أكار وسكاباروتي، حول خارطة طريق “منبج”.

وأوضح البيان أن أكار بحث مع سكاباروتي الوضع الأمني في شمال سوريا، والمبادئ الأمنية المدرجة في خارطة الطريق.

ومؤخرًا توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على “خارطة الطريق” حول منبج، تضمن إخراج مسلحي تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.