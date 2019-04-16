“إنستغرام” يغلق حساب “قاسم سليماني”

أغلقت منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حساب قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، بعد إدارج الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

وأزالت المنصة حساب سليماني الذي كان يحظى بـ888 ألف متابع على إنستغرام.

وأمس الاثنين دخل حيز التنفيذ قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية، وذلك وفقاً لبيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، أدرجت واشنطن الحرس الثوري، وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويعد القرار الأول من نوعه؛ كون الولايات المتحدة لم تصنف من قبل أي كيان عسكري حكومي كـ “منظمة إرهابية”.

في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إدراج القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في البلاد، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد، وله تأثير كبير في النظام السياسي.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، منذ إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، المبرم عام 2015.