“التحالف” يدعو المدنيين بصنعاء إلى إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكرياً

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، المدنيين بصنعاء إلى إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكرياً، وذلك خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

انذار باستهداف نقاط حساسة في صنعاء

وأوضح التحالف أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق الطائرات المسيرة.

وأكد أن تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادٍ لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع، مبينا أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين.

غارات حوثية على مطار ابها

وأعلن التحالف العربي تـدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي وسـقوط شـظايا الاعـتراض في محيط المطار. وأكد التحالف إصـابة 12 مدنيًا من جنسيات مختلفة من العاملين والمسافرين جراء الحـادث، مشيرًا إلى عودة الحركة الجوية بانسيابية في المطار بعد اتخاذ إجراءات السلامة المعتادة.

وأضاف التحالف أن الطائرة المسـيرة أُسقطت في محيط المطار، متعهدًا باتخاذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين.