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“الكنيست” تصادق على قانون يسمح بالبناء قرب الأقصى

“الكنيست” تصادق على قانون يسمح بالبناء قرب الأقصى
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