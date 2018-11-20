“الكنيست” تصادق على قانون يسمح بالبناء قرب الأقصى

الحديقة الوطنية "مدينة داوود" تتواجد حول أسوار القدس

صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون السماح بالبناء في الحدائق العامة بما يشمل البناء فيما يسمى "حديقة داوود" القريبة من المسجد الأقصى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الكنيست صادقت بالقراءتين الثانية والنهائية على القانون ما يتيح لجمعية "إلعاد" الاستيطانية بالبناء داخل الحديقة المذكورة والقريبة من المسجد الأقصى والمسماة الحديقة الوطنية " مدينة داوود" في سلوان القريبة من المسجد المبارك.

ونقل عن عضو الكنيست عن القائمة المشتركة " دوف حنين" قوله إن القانون سياسي بامتياز بالإضافة لكونه خطير معد لضم القدس الشرقية، كما يمس بالسكان الفلسطينيين حيث يفرض وقائع على الأرض تسمح بتسكين يهود بمنطقة فلسطينية مستقبلية.

يذكر أن الحديقة الوطنية "مدينة داوود" تتواجد حول أسوار القدس وبحسب الصحيفة فهذه الحديقة الوحيدة التي سن لأجلها القانون حيث يعيش عدة آلاف فلسطينيين في هذه المنطقة وعدد قليل من المستوطنين.