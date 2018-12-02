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“حماس”: نشيد بموقف “فتح” الرافض لمشروع قرار أمريكي يدين حركتنا

“حماس”: نشيد بموقف “فتح” الرافض لمشروع قرار أمريكي يدين حركتنا
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