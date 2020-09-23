“داخلية” غزة: فتح معبر رفح في الاتجاهين

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأربعاء، عن فتح معبر رفح بالاتجاهين، اعتباراً من يوم الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام.

وأفاد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية (تديرها حركة حماس)، في تصريح مقتضب، بأنه “سيتم فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام بالاتجاهين اعتبارا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء”.

وقال إنه “سيصدر إعلان تفصيلي عن هيئة المعابر في وقت لاحق اليوم”.

وهذه هي المرة الثانية، التي يُفتح فيها معبر رفح البري، أمام حركة المسافرين بالاتجاهين، منذ بدء أزمة كورونا في مارس/ آذار الماضي، حيث سبق وأن تم فتحه في اتجاه واحد فقط لعودة العالقين في الخارج