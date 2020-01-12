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“هنية” يعزّي بوفاة السلطان قابوس في مسقط

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2020 - 11:53
وفد من حماس، برئاسة إسماعيل هنية، في العاصمة مسقط
وفد من حماس، برئاسة إسماعيل هنية، في العاصمة مسقط

قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، في العاصمة العمانية مسقط التي وصلها اليوم الأحد.

وقالت الحركة، في تصريح مقتضب وصل “الأناضول” نسخة منه: “وصل وفد من حماس، برئاسة إسماعيل هنية، إلى العاصمة مسقط، لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس”.

ووري جثمان السلطان قابوس، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بمسقط.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني السلطان قابوس، مساء الجمعة، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأعلن الديوان “الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة”.

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