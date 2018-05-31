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“واشنطن بوست”: الجيش الأمريكي لم يوجد لتوفير الراحة للسعودية

“واشنطن بوست”: الجيش الأمريكي لم يوجد لتوفير الراحة للسعودية
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