الاحتلال الإسرائيلي يوقف 16 قطريا دخلو الاراضي الفلسطينيه عبر الاردن

أكد الصحفي الإسرائيلي والباحث في مركز "بيغين السادات" أيدي كوهين، أن إسرائيل أوقفت 16 قطريا دخلوا أراضيها من جهة الأردن، بعد أن تاهوا في رحلة صيد.

وكتب كوهين على "تويتر"، أن "موكبا مؤلفا من 6 سيارات تحمل لوحات قطرية دخل إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة وادي عربة، قادما من الأردن".

وأوضح كوهين، وهو أول من نشر نبأ الحادث، أن الجهات الأمنية المختصة في إسرائيل، "أوقفت 16 مواطنا قطريا وعددا من الخليجيين كانوا برفقتهم عند اجتيازهم الحدود الأردنية، وأخضعتهم للتحقيق".



وتابع: "تم التحقيق مع القطريين الذين دخلوا إلى إسرائيل بالغلط، والظاهر أنهم في رحلة صيد ودخلوا الصحراء الإسرائيلية بالخطأ، وسوف يتم تسليمهم للجيش الأردني سالمين قريبا... اطمئنوا".

ولم يتسن لـRT التحقق من صحة هذه الأنباء، حيث لم يصدر أي تعليق من تل أبيب أو عمان أو الدوحة.

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