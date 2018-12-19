موسكو ترفض احتجاجا إسرائيليا على دعوة هنية لزيارة روسيا

جولة هنية الخارجية ستشمل العديد من البلدان وستبدأ من القاهرة

رفضت موسكو احتجاجًا إسرائيليًا على توجيهها دعوة إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، لزيارة روسيا، بحسب إعلام إسرائيلي.



وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة (غير حكومية)، الثلاثاء، أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو، غاري كورين، وجه إلى الخارجية الروسية رسالة احتجاج رسمية على هذه الدعوة، كما وجهت الخارجية الإسرائيلية رسالة مماثلة إلى السفارة الروسية في تل أبيب.



وتعتبر إسرائيل حماس "جماعة إرهابية"، بينما تؤكد الحركة أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.



وأضافت القناة التلفزيونية أن الخارجية الروسية رفضت هذا الاحتجاج، وردت على الدبلوماسيين الإسرائيليين بالقول: "أنتم أنفسكم تتحدثون مع حماس".



وتابعت القناة بأن رئيس الوكالة اليهودية (حكومية)، يتسحاق هيرتسوغ ، بحث هذا الموضوع، أمس، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.



وقال لافروف إن روسيا دعت هنية إلى زيارتها في إطار جهود موسكو؛ لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة، وفقًا للقناة الإسرائيلية.