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موسكو ترفض احتجاجا إسرائيليا على دعوة هنية لزيارة روسيا

موسكو ترفض احتجاجا إسرائيليا على دعوة هنية لزيارة روسيا
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