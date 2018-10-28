أنباء عن تكليف العبادي برئاسة الحشد الشعبي

تناقلت وسائل إعلام عراقية، السبت، أنباء تحدثت عن تكليف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي برئاسة هيئة الحشد الشعبي.



وقال موقع قناة "أن آر تي" أنها حصلت على معلومات تفيد بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كلف رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، بمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي.



وأضاف أن "عبد المهدي عين، أمس السبت، حيدر العبادي، كرئيس لهيئة الحشد الشعبي، كما كلف وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، كرئيس لجهاز الأمن الوطني، وكلف وزير الدفاع السابق عرفان الحيالي، بمنصب مستشار الأمن الوطني".



من جهتها، نقلت وكالة "بغداد اليوم" عن قيادي في الحشد الشعبي (لم تذكر اسمه) قوله إن "أنباء وصلت إلينا عن تكليف العبادي برئاسة هيئة الحشد الشعبي بالوكالة خلال الفترة المقبلة".



وأوضح أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو من أصدر هذا الأمر"، لافتا إلى أن "الهيئة لم تتسلم حتى هذه اللحظة أي أمر رسمي يعلن تكليف العبادي، بهذه المهمة، وكل ما وصلنا هي أنباء لا نعرف صحتها حتى الآن".



وأصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في 30 آب/ أغسطس 2018 قرارا بإعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني فالح الفياض من منصبه.



وعقب ذلك، أصدرت محكمة القضاء الاداري، في 15 من الشهر الجاري، قرارا بإيقاف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، القاضي بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه الأمنية.