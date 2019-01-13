وفاة قائد الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثرا بإصابته في تفجير قاعدة العند

اللواء محمد صالح طماح

توفي فجر الأحد، اللواء محمد صالح طماح، قائد الاستخبارات العسكرية اليمنية، متأثرا بإصابته في تفجير طائرة حوثية مسيرة، استهدفت عرضا عسكريا في قاعدة العند (جنوب)، الخميس الماضي.

وقالت مصادر طبية وأخرى مقربة من اللواء طماح إنه توفي في أحد مستشفيات عدن، عقب تعذر نقله إلى الخارج بسبب خطورة وضعه الصحي.

والخميس، أصيب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء سالم عبدالله النخعي، ونائبه اللواء صالح الزنداني، إلى جانب قادة عسكريين بارزين، كما قتل 4 جنود، في تفجير بطائرة حوثية مسيّرة استهدفت عرضًا عسكريًا بقاعدة “العند” في لحج، وفق مصدر عسكري

وأصيب كذلك اللواء محمد طماح، ومحافظ لحج اللواء عبدالله التركي، ووكيل المحافظة صالح البكري، وقائد معسكر العند اللواء محمد جواس.

وأعلنت جماعة الحوثي، عبر قناة “المسيرة” التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه تم بعد عملية رصد دقيق داخل قاعدة العند.

وشغل طماح المولود في يافع بمحافظة لحج (جنوب)، عام 1950، قائدا للاستخبارات، بقرار من رئاسي في مايو/ أيار 2018.

كما يعد أحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي الذي قاده عسكريون جنوبيون منذ عام 2007، متهمين نظام الرئيس السابق علي صالح بممارسة الإقصاء والتهميش ضد منتسبي الجيش والأمن المحسوبين على دولة الجنوب التي توحدت في العام 1990 مع الشمال لتشكلا (الجمهورية اليمنية).

ومنذ عام 2015 بدأ اللواء طماح العمل مع الرئيس هادي، وشارك في الحرب ضد جماعة الحوثي كقائد لقاعدة العند قبل سقوطها في أيدي الحوثيين أواخر مارس/آذار 2015، واستأنف القتال في مناطق أخرى بعدن ولحج حتى تحررت بعد أشهر.

الأناضول