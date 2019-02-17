ساندرز ينخرط مجددا في السباق الرئاسي الأمريكي

بيرني ساندرز

قرر السيناتور الأمريكي والمرشح الرئاسي الديمقراطي السابق بيرني ساندرز خوض المعركة من أجل منصب صاحب البيت الأبيض العام المقبل، حسبما نقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن مصادر مطلعة.

ووفقًا للمصادر، فإن فريق ساندرز البالغ من العمر 77 عامًا يجري بالفعل مقابلات مع المرشحين الذين سيحصلون على مقاعد حكومية في حالة فوز السيناتور. بالإضافة إلى ذلك ذكرت المصادر أن ساندرز سجل مقطع فيديو أعلن فيه قراره الترشح للرئاسة في إطار حملة عام 2020، إلا أن موعد نشر الفيديو لم يعرف بعد.

ونوه ساندرز نهاية العام الماضي بأنه قد يشارك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، مضيفا أنه لن يتخذ مثل هذا القرار إلا إذا تأكد من أنه سيكون "أفضل مرشح" يمكنه هزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وترشح ساندرز في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكنه خسر أمام هيلاري كلينتون خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، قبل أن تخسر الأخيرة أمام ترامب في الانتخابات العامة.

وأظهرت استطلاعات الرأي آنذاك أن ساندرز كان أكثر شعبية من ترامب، لكن قيادة الحزب الديمقراطي الأمريكي، كما اتضح لاحقا، عملت منذ البداية لصالح كلينتون على حساب ساندرز، مما أدى إلى فضحية كبرى انتهت باستقالة قيادة الحزب.

وفي وقت سابق أعلن عدد من الساسة الديمقراطيين البارزين ترشحهم لمنصب رئاسة البلاد في انتخابات نوفمبر عام 2020.

بوليتيكو